شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يدخل معسكراً مغلقاً اليوم استعداداً للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض لاعبو الاسماعيلي مرانهم الأخير بالإسكندرية، حيث دخل الفريق معسكراً مغلقاً هناك قبل مباراة سموحة، ويمنح براون لاعبيه التعليمات الأخيرة قبل كلاسيكو الكرة المصرية، أمام الأهلي، والتي يتطلع الدراويش للفوز فيها لتسجيل الانتصار الثانى على التوالي بالمسابقة وتعويض خسارة الدوري أمام المارد الأحمر برباعية دون رد.

وتعادل الأهلى مع الجونة سلبياً في الجولة الأولى لكأس الرابطة فيما فاز الاسماعيلى على سموحة بهدف دون رد في نفس الجولة.

ويغيب عن الإسماعيلى في مباريات كأس الرابطة الحارس محمد فوزى لإصابته بجزع في الرباط الداخلى للركبة، فيما رحل عن صفوف الدارويش في الميركاتو الشتوى الحالي الثنائى شكرى نجيب ومحمد صادق حيث انتقل الأول لفاركو فيما انتقل الثانى لبيراميدز.