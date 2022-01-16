شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يدخل معسكراً مغلقاً اليوم استعداداً للأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يخوض لاعبو الاسماعيلي مرانهم الأخير بالإسكندرية، حيث دخل الفريق معسكراً مغلقاً هناك قبل مباراة سموحة، ويمنح براون لاعبيه التعليمات الأخيرة قبل كلاسيكو الكرة المصرية، أمام الأهلي، والتي يتطلع الدراويش للفوز فيها لتسجيل الانتصار الثانى على التوالي بالمسابقة وتعويض خسارة الدوري أمام المارد الأحمر برباعية دون رد.
وتعادل الأهلى مع الجونة سلبياً في الجولة الأولى لكأس الرابطة فيما فاز الاسماعيلى على سموحة بهدف دون رد في نفس الجولة.
ويغيب عن الإسماعيلى في مباريات كأس الرابطة الحارس محمد فوزى لإصابته بجزع في الرباط الداخلى للركبة، فيما رحل عن صفوف الدارويش في الميركاتو الشتوى الحالي الثنائى شكرى نجيب ومحمد صادق حيث انتقل الأول لفاركو فيما انتقل الثانى لبيراميدز.
وفى سياق آخر، وصلت بشكل رسمي البطاقة الدولية الخاصة بالدولي البوليفي كاراميلو ألجانزا الوافد الجديد بصفوف الفريق، وبذلك يحق للفريق الاستعانة بجهود اللاعب بشكل طبيعى اعتبارا من مواجهة الأهلى فى ثاني جولات مسابقة كأس رابطة الأندية المحترفة.
وتعاقد الإسماعيلى مع وصيف هدافي الدوري البوليفي بعقد طويل الأمد سعيًا لزيادة الفاعلية الهجومية للفريق، ومن أجل تحسن النتائج على صعيد مسابقة الدورى الممتاز.
وكان الجهاز الفني بقيادة الأرجنتينى خوان براون قد أعلن قائمة لاعبيه بمعسكر الإسكندرية والتى شهدت تواجد الدولي البوليفي.