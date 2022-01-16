شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتوجه إلى الإسكندرية اليوم للقاء الإسماعيلي فى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى اليوم، الأحد، استعداداته لمواجهة الإسماعيلى المقرر لها الثانية والنصف ظهر غد الاثنين باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية بكأس رابطة الأندية المحترفة.

ويخوض المارد الأحمر مرأنه الأخير باستاد التتش، ثم يعلن موسيمانى قائمة المباراة التى تتوجه للإسكندرية لدخول معسكر مغلق هناك استعداداً للمباراة.

وتعادل الأهلى مع الجونة سلبياً فى الجولة الأولى لكأس الرابطة فيما فاز الاسماعيلى على سموحة بهدف دون رد فى نفس الجولة.

ويعانى موسيمانى من غيابات عديدة ضربت صفوف الأهلى سواء بسبب غياب اللاعبين الدوليين للمشاركة مع منتخب بلادهم فى كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً بالكاميرون وهم الثنائى الاجنبى التونسى على معلول والمإلى أليو ديانج، بجانب تواجد 5 لاعبين مع منتخب مصر هم (محمد الشنأوى – أيمن أشرف – عمرو السولية – حمدى فتحى – محمد شريف)، فضلا عن هوجة إصابات كورونا التى ضربت صفوف المارد الأحمر بألفترة الأخيرة فضلا عن اعارة محمود كهربا للدورى التركى وإصابة المغربى بدر بانون وأكرم توفيق لاعبا الفريق بجانب تواجد محمود متولى للتأهيل فى قطر.