شكرا لقرائتكم خبر عن كيروش: أمم إفريقيا ما فيهاش منتخب سهل.. واللي شايف غير كده مش بيفهم كورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطني، أنه واجه سوء حظ كبيرا أمام غينيا بيساو، قائلا: "نهدي الفوز للجماهير المصرية بعد أيام من التوتر.. كان من الممكن أن نسجل أكثر، ولكن لسوء الحظ الكرة 3 مرات في القائم".

وأضاف كيروش، في تصريحات تليفزيونية، لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس: "الفريق الذي صنع فرصا أكثر هو من فاز بكل تأكيد، هناك مستوى رائع ظهر به اللاعبون، وهذا هو المستوى الذي نريده وذلك بعكس مباراة نيجيريا".

وردا على سؤال هل مباراة غينيا بيساو بتثبت إن مفيش مباراة سهلة في البطولة؟ وقال كيروش: "الناس اللي مبتفهمش في كرة القدم بتفتكر إن فيه فرق سهلة، ولكن في منافسة زي بطولة الأمم مفيش فريق سهل".

وفاز المنتخب الوطني على نظيره غينيا بيساو 1-0، ضمن منافسات المجموعة الرابعة من بطولة كأس الأمم الأفريقية، سجل هدف اللقاء الوحيد، نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، في الدقيقة 69، ليهدي "الفراعنة" أول انتصار في البطولة.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 3 نقاط، ليحتل المركز الثاني، بينما ظل منتخب غينيا بيساو في المركز الثالث، برصيد نقطة واحدة، وسيلعب منتخب مصر في الجولة الأخيرة ضد السودان يوم الأربعاء المقبل، فيما يخوض منتخب غينيا بيساو مواجهة ضد نيجيريا.