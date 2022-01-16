شكرا لقرائتكم خبر عن الحضري: البعض يتاجر باسم مصر ويطلق شائعات من أجل التريند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى عصام الحضري، مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني، غضبه من الشائعات التي تطول الجهاز الفني للمنتخب وعلاقة أعضائه ببعضهم، موضحا أن الجهاز يعمل في صمت ولا يلتفت لمثل هذه الشائعات.

وأضاف الحضري، في تصريحات تليفزيونية، لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس: "البعض يتاجر باسم مصر، ومن لم يرتدِ قميص المنتخب لا يمكنه أن يشعر بقيمة هذا القميص، البعض يطلق شائعات من أجل التريند وعمل مليون مشاهدة".

وتابع الحضري: "حققنا فوزا غاليا، ولا يوجد ترتيب لحراس المرمى، الرباعي مميزون للغاية وكلهم رقم واحد، وعلاقتنا في الجهاز الفني جيدة للغاية، ومن يحاول ارباك المنتخب لا يحب مصر ولا تمثل له أهمية".

واستطرد مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني: "في أغراض شخصية في الانتقادات الموجهة للمنتخب .. في ناس بتدور على التريند والمشاهدات".

وفاز المنتخب الوطني على نظيره غينيا بيساو 1-0، ضمن منافسات المجموعة الرابعة من بطولة كأس الأمم الأفريقية، سجل هدف اللقاء الوحيد، نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، في الدقيقة 69، ليهدي "الفراعنة" أول انتصار في البطولة.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 3 نقاط، ليحتل المركز الثاني، بينما ظل منتخب غينيا بيساو في المركز الثالث، برصيد نقطة واحدة، وسيلعب منتخب مصر في الجولة الأخيرة ضد السودان يوم الأربعاء المقبل، فيما يخوض منتخب غينيا بيساو مواجهة ضد نيجيريا.