شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الأحد 16 / 1 / 2022 فى كأس رابطة الأندية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ اليوم، الأحد منافسات الجولة الثانية بمباريات كأس رابطة الأندية المحترفة بإقامة ثلاثة لقاءات، تجمع فيوتشر مع بيراميدز باستاد الأهلى والسلام، ومباراة الاتحاد السكندرى مع المصرى البورسعيدى باستاد برج العرب بالإسكندرية، ومباراة مصر المقاصة مع ايسترن كومبانى باستاد الكلية الحربية.





موعد مباراة فيوتشر وبيراميدز

يواجه فيوتشر نظيره بيراميدز فى الثانية والنصف ظهر اليوم، الأحد باستاد الأهلى والسلام في مواجهة صعبة للفريقين، يدخلها فيوتشر بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على ايسترن كومبانى بثلاثية دون رد في الجولة الأولى للمسابقة، فيما خسر بيراميدز بهدفين مقابل هدف من الاتحاد السكندرى في نفس الجولة.

وطالب على ماهر المدير الفني لفيوتشر لاعبيه بالتعامل مع مباريات كأس الرابطة كبطولة قوية للتتويج بلقبها في ظل كتيبة النجوم التي يضمها الفريق مشدداً على ضرورة تحقيق الانتصار الثانى على التوالي لضمان التأهل للدور التالى بالمسابقة ، ويغيب عن فيوتشر في مباريات كأس الرابطة الثنائى عمر كمال عبد الواحد ومحمد عبد المنعم لتواجدهما مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية.

وفى المقابل، يغيب عن بيراميدز في مباريات كأس رابطة الأندية خمسة لاعبين لمشاركتهم بكأس الأمم الأفريقية هم الثنائى ايريك تراورى في صفوف منتخب بوركينا فاسو و ويلفريد كانون في صفوف منتخب كوت ديفوار بجانب ثلاثة لاعبين في منتخب مصر هم (عبد الله السعيد – إبراهيم عادل – رمضان صبحي)، وطالب إيهاب جلال المدير الفني لبيراميدز لاعبيه بتصحيح المسار والعودة للانتصارات بعد الخسارة في أول مباراة بالمسابقة.

يذكر أن المجموعة الأولى تضم أندية بيراميدز، الاتحاد السكندري، إيسترن كومباني، فيوتشر، المصري، المقاصة.





موعد مباراة الاتحاد السكندري والمصري

يلتقى الاتحاد السكندرى نظيره المصرى البورسعيدى فى الخامسة مساء اليوم، الأحد، باستاد برج العرب بالإسكندرية في مواجهة مثيرة للفريقين، يدخلها زعيم الثغر بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على بيراميدز بهدفين مقابل هدف بالجولة الأولى للمسابقة فيما خسر المصرى البورسعيدى من مصر المقاصة بثلاثية دون رد في نفس الجولة.

ويسعى حسام حسن، المدير الفني للاتحاد السكندرى، لتقديم مباريات قوية بكأس الرابطة لتجهيز لاعبيه فنياً وبدنياً لعودة الدوري بجانب إشراك الصفقات الجديدة مثل محمود شبانة لتجهيزهم للتحديات المقبلة ، ويغيب عن زعيم الثغر في كأس الرابطة اللاعب سعيدو سيمبوري بتواجده مع منتخب بوركينا فاسو في كأس الأمم الافريقية.

وفى المقابل، تبدو صفوف المصرى والمقاصة مكتملة فى ظل عدم وجود لاعبين دوليين لهم يشاركون في كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً بالكاميرون، وعقد معين الشعباني، المدير الفني للنادى المصرى، جلسة مع لاعبي الفريق، لقنهم خلالها درسا قوياً بعد الخسارة فى المباراة الأولى بكأس رابطة الأندية المصرية، وشدد الشعباني على أن الجهاز الفنى لن يتهاون فى استبعاد المقصرين خلال الفترة المقبلة، مطالباً اللاعبين بضرورة مصالحة الجماهير فى المباريات المتبقية من البطولة.

وكان معين الشعباني قد أكد فى وقت سابق، أن النادي المصري يستهدف الوصول إلى أبعد مدى فى بطولة كأس رابطة الأندية والتتويج بها، كما يستهدف أيضاً اختبار اللاعبين وإعدادهم قبل استئناف الدوري العام وكذلك كأس الكونفدرالية الأفريقية ووقع الجهاز الفني للمصري، غرامة مالية على جميع اللاعبين عقب الهزيمة من المقاصة.

موعد مباراة المقاصة وايسترن كومباني

يستضيف فريق مصر المقاصة نظيره ايسترن كومبانى فى الخامسة مساء اليوم، الأحد، باستاد الكلية الحربية في مواجهة قوية للفريقين يدخلها الفريق الفيومى بمعنويات منخفضة بعد الفوز على المصرى البورسعيدى بثلاثية دون رد في الجولة الأولى للمسابقة فيما خسر ايسترن كومبانى بثلاثية دون رد من فيوتشر في نفس الجولة.

ويتطلع تامر مصطفى المدير الفني لمصر المقاصة لاستغلال مباريات كأس الرابطة لتجهيز لاعبيه فنياً وبدنياً لعودة مباريات الدوري، لتحسين ترتيب الفريق الفيومى في جدول المسابقة لاسيما بعد الفوز العريض في الجولة الأولى للمسابقة على المصرى البورسعيدى مشدداً على لاعبيه ضرورة تحقيق الانتصار الثانى على التوالي.

ويسعى إيسترن كومبانى بقيادة علاء عبد العال لاستغلال مباريات كأس الرابطة لتجهيز لاعبيه فنياً وبدنياً لعودة مسابقة الدوري التي يتطلع خلالها للهروب من مراكز القاع للبقاء بين الكبار فى أول مواسمه بدوري الأضواء والشهرة.