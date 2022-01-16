شكرا لقرائتكم خبر عن فينجادا: تونس والجزائر والسنغال تعثروا فى البداية مثل منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نيلو فينجادا، المدير الفني لاتحاد الكرة المصري، إنه يتحدث مع كارلوس كيروش، مدرب المنتخب، دائما قبل وبعد المباريات، مشيرا إلى أنهم دائما يسعوا لتحقيق العديد من النجاحات، وقال: "تونس والجزائر والسنغال تعثروا في البداية مثل منتخب مصر أيضا".

وأضاف فينجادا، في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "تحدثت مع كيروش حول ردود الأفعال في مصر بعد الخسارة أمام نيجيريا بالجولة الأولى، موضحا أنه يرى أن النقد الذي يتعرض له كارلوس كيروش في الفترة الماضية مبالغ فيه، مشيرا إلى أنه يقدم عروضا جيدة مع منتخب مصر.

وتابع المدير الفني لاتحاد الكرة المصري: "الكثير من النقاد لم يكونوا عادلين في تحدثهم عن كارلوس كيروش مؤخرا، والدليل على تحسن أداء منتخب مصر محاولة تسجيل الهدف الثاني بعد هدف محمد صلاح أمام غينيا بيساو".

وأوضح فينجاد أن كارلوس كيروش أثبت أمام غينيا بيساو أن تغييراته تغير مجريات المباراة، متابعا: "كيروش أشرك محمد صلاح كمهاجم في الشوط الثاني، فسجل هدف الفوز، ولا أحد يحب ما يحدث مع كيروش والكشف عن تفاصيل في عقده".

واختتم فينجادا: "لم تحدث أي أزمة بيني وبين مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري الجديد في الأيام الماضية".