شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يتسلح بـ21 لاعبا في قائمة فيوتشر لمواجهة بيراميدز وغياب جنش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن علي ماهر، المدير الفني لفريق فيوتشر، عن قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة بيراميدز، غدا الأحد، بمنافسات الجولة الثانية من عمر منافسات بطولة كأس رابطة الأندية المصرية.

وشهدت القائمة تواجد 21 لاعباً وغياب محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى الفريق، وجاءت قائمة فيوتشر كالتالي:

حراس المرمى: محمود حمدي، محمد طارق

الدفاع: سعد سمير، محمود مرعي، طارق طه، محمود شعبان، محمد أحمد ربيعه، جوزيف جوناثان.

خط الوسط: كريم نيدفيد، محمد فاروق، ناصر ماهر، أحمد رفعت، أيمن الصفاقسي، غنام محمد، محمد رضا، أنيست أبل، عمر صلاح، عمر سافيولا، عربي بدر، أشرف مجدي.

الهجوم: أحمد عاطف

واختتم فريق فيوتشر، بقيادة على ماهر مدرب الفريق، استعداداته اليوم لمواجهة بيراميدز، فى اللقاء المقرر إقامته فى الثانية والنصف عصر غد الأحد، بمنافسات الجولة الثانية فى المجموعة الأولى ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية.

وشهد المران تقسيمة قوية بين اللاعبين، كما اجتمع على ماهر المدير الفني للفريق باللاعبين لشرح بعض الجمل الفنية، واشتمل المران على فقرة للتسديد على المرمى.

وبعد الانتهاء من التدريبات احتفل لاعبو الفريق بصحبة عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لفيوتشر، والجهاز الفني، بعيد ميلاد ثنائي الفريق فارس طارق وإسلام المصرى.