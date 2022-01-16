شكرا لقرائتكم خبر عن الونش يجري أشعة غدا في ياوندي بعد شعوره بآلام بالعضلة الأمامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد الدكتور محمد أبو العلا، طبيب المنتخب الوطني، أنه سيجري أشعة لمحمود حمدي "الونش" غدا فور الوصول إلى العاصمة ياوندي؛ لتحديد سبب الآلام التي يعانى منها في العضلة الأمامية والتي تسببت في عدم استكماله المباراة.

واقتص منتخب مصر فوزا صعبا الأول ببطولة أمم إفريقيا، بعد تغلبه على نظيره غينيا بيساو بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على استاد رومدي أدجيا ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون 2021، ليحصد الفراعنة أول ثلاث نقاط في مشواره ببطولة "كان 2021".

بدأ منتخب مصر المباراة بنشاط هجومي ووصلت الكرة إلى محمد صلاح في الدقيقة الثانية من عمر المباراة سددها من خاترج منطقة الجزاء لترتطم بالقائم وتتحول إلى ركلة مرمى، وشن صلاح هجمة ثانية في الدقيقة الثامنة وتوغل في منطقة جزاء بيساو، ولكن دفاع الخصم نجح في إبعاد الكرة من أمام صلاح، فيما سدد ستيف امبري لاعب غينيا بيساو تصويبة مباشرة على مرمى الشناوي في الدقيقة التاسعة ولكن مرت أعلى العارضة.

وتحصّل منتخب غينيا بيساو على ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 11 نتيجة عرقلة لاعب بيساو من قبل عبد الله السعيد وسددها كاندي مباشرة على مرمى الشناوي ولكن مرت بسلام أعلى العارضة، فيما هدد مصطفى محمد مرمى بيساو في الدقيقة 17 بعد استقباله تمريرة سحرية من عمر مرموش داخل منطقة الجزاء، ولكن تصدى لها حارس الخصم، وحاول منتخب مصر استكمال الهجمة ولكن استبسال دفاع غينيا بيساو حال دون ذلك.