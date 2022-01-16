طبيب المنتخب يكشف حجم إصابة محمود الونش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

كشفت محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني، عن حجم إصابة محمود حمدي"الونش" التي تعرض لها خلال مشاركته أمام غينيا بيساو.

وأكد أبو العلا، أن إصابة الونش عبارة عند شد في العضلة الأمامية والتي تسببت في عدم استكماله المباراة.

وأوضح طبيب منتخب مصر، أن حمدي "الونش" سيجري أشعة، الأحد، فور الوصول إلى العاصمة ياوندي لتحديد سبب الآلام التي يعانى منها العضلة الأمامية.

وقرر كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر اخراج حمدي الونش مع بداية الشوط الثاني لمواجهة مصر وغينيا بيساو والدفع بمحمد عبد المنعم بدلا منه.

و فاز منتخب مصر على غينيا بيساو بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت السبت ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية على ستاد أومني سبورت في جاروا الكاميرونية.