تعرف على موعد مباراة الحسم بين منتخب مصر والسودان بكأس الأمم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

حقق المنتخب المصري انتصاره الأول في بطولة كأس أمم أفريقيا، على حساب منتخب غينيا بيساو بهدف دون رد، في لقاء أقيم مساء اليوم السبت.

وجاءت هذه المباراة ضمن الجولة الثانية من حسابات المجموعة الرابعة ببطولة كأس أمم أفريقيا والتي تقام بالكاميرون.

هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق القائد محمد صلاح في الدقيقة 69، ليقود منتخب "الفراعنة" للفوز بعد الخسارة في الجولة الأولى من منتخب نيجيريا بهدف دون رد.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب المصري منافسه السوداني يوم الأربعاء المقبل، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويحتاج المنتخب المصري للفوز دون الدخول في أي حسابات، في ظل امتلاكه ثلاث نقاط يحتل بها المركز الثاني.

ويأتي ترتيب المجموعة الرابعة على الشكل التالي: منتخب نيجيريا (6 نقاط) - منتخب مصر (3 نقاط) - منتخب غينيا بيساو (نقطة) - منتخب السودان (نقطة).

جدير بالذكر أن منتخب السودان لم يحقق أي فوز بعد مرور جولتين بعد تعادله السلبي ضد منتخب غينيا بيساو ثم الخسارة من نيجيريا بنتيجة (3-1).