كوتينيو ينقذ أستون فيلا من الهزيمة أمام مانشستر يونايتد

انتهت مواجهة أستون فيلا وضيفه مانشستر يونايتد بالتعادل الإيجابي 2-2 اليوم السبت في الجولة 22 من الدوري الإنكليزي الممتاز.



وأهدر مانشستر يونايتد فوزاً في المتناول عندما تقدم بهدفين نظيفين على مضيفه أستون فيلا قبل أن يرغم على التعادل بفضل البديل البرازيلي فيليبي كوتينيو في مباراته الأولى بعد وصوله معارًا من برشلونة الاسباني حتى نهاية الموسم.



وغاب البرتغالي كريستيانو رونالدو عن يونايتد للمباراة الثانية تواليًا بسبب مشكلة عضلية طفيفة، وفق ما أعلن المدرب الألماني رالف رانغنيك.



وتقدم يونايتد بهدف مبكر للبرتغالي برونو فرنانديز عندما سدد من بعيد كرة قوية، أخطأ الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز في التصدي لها وأفلتت من يديه ومرت بين ساقيه قبل أن تتهادى في الشباك (6).



وكثرت الفرص من الجانبين وتألق الحارس الإسباني دافيد دي خيا في إبعاد العديد من الكرات لأصحاب الأرض.



ونجح يونايتد في مضاعفة تقدمه عندما مرر الفرنسي مورغان سانسون كرة خاطئة بالقرب من منطقة فريقه، فاستغلها البرازيلي فريد وافتكها ومررها إلى فرنانديز أسكنها بتسديدة صاروخية في سقف المرمى (67).



ودفع المدرب ستيفن جيرارد سريعًا بكوتينيو الذي ضمه هذا الأسبوع على سبيل الإعارة من برشلونة الإسباني وساهم في تقليص الفارق بعد أن شارك بلعبة جماعية رائعة للفريق قبل أن تصل الكرة إلى جايكوب رامسي داخل المنطقة سددها قوية بعيدًا عن متناول دي خيا (77).



ولعب كوتينيو الى جانب جيرارد مع الريدز.



وبعد ثلاث دقائق، نجح فيلا في إدراك التعادل بعد أن مرر رامسي عرضية خالصة لكوتينيو نحو باب المرمى وسط سوء تمركز دفاعي من لاعبي يونايتد تابعها سهلة في الشباك (82).

