تأجيل ديربي شمال لندن

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وذكر أرسنال في بيان نشره عبر موقعه على الإنترنت «نشعر بخيبة أمل للإعلان عن تأجيل مباراة ديربي شمال لندن التي كانت مقررة أمام توتنهام اليوم».
وأضاف «نعرف ماذا تعني هذه المباراة لمشجعينا حول العالم، لكن رابطة الدوري الإنجليزي اتخذت قرار تأجيل المباراة، نظرا لأن العديد من اللاعبين بفريقنا غير متاحين حاليا نتيجة لعدوى (كوفيد 19)، وكذلك حالات الإصابات الموجودة بالفريق والإصابات التي وقعت أخيرا، إلى جانب غياب عناصر بسبب المشاركة مع منتخبات بلادهم في كأس أمم أفريقيا».
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