أخضر الطائرة الـ77 على مستوى العالم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تقدم المنتخب السعودي الأول للكرة الطائرة في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة الطائرة «FIVB» لترتيب المنتخبات ليصبح الـ77 على مستوى العالم.

وكان المنتخب السعودي يحتل المركز الـ136 في تصنيف المنتخبات، وكانت المشاركة الإيجابية للمنتخب في البطولة الآسيوية الـ21 باليابان وحقق المركز الـ12 في الترتيب النهائي للبطولة أسهمت في تقدم أخضر الطائرة في تصنيف الاتحاد الدولي للعبة مع بداية عام 2022م.

وأعرب عضو الاتحاد السعودي للكرة الطائرة ونائب رئيس لجنة المنتخبات إبراهيم آل إبراهيم عن سعادته بتقدم المنتخب في مراتب تصنيف الاتحاد الدولي للكرة الطائرة، مشيرا إلى أن العمل على صناعة منتخب وطني ينافس على جميع البطولات هو الهدف الرئيس، وكذلك صناعة منتخب المستقبل والمحافظة على الموهوبين والذين سيمثلون المنتخب في أولمبياد الرياض 2034م وفق خطة ترضي طموحات محبي لعبة كرة الطائرة.

وأضاف «القفزة التي سجلها المنتخب خلال فترة زمنية قصيرة تؤكد أن هناك عملا كبيرا على صعيد المنتخبات، وذلك من خلال المعسكرات الإعدادية الناجحة التي أثمرت عن هذه القفزة التاريخية».