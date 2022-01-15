شكرا لقرائتكم خبر السوبر الإسباني.. اللقب الـ12 للريال أم الرابع لبيلباو؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يبحث ريال مدريد عن اللقب الـ12 في بطولة السوبر الإسباني عندما يواجه في الـ9:30 مساء اليوم، أتلتيك بيلباو باستاد الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض في نهائي البطولة التي تستضيفها المملكة العربية السعودية للمرة الثانية، كأحد الأحداث الرياضية العالمية التي تندرج تحت مبادرات برنامج «جودة الحياة».

وجاء تأهل ريال مدريد للنهائي بعد أن نجح في الإطاحة بنده التقليدي برشلونة الأربعاء الماضي عقب الفوز عليه في نصف النهائي 3/ 2 في اللقاء الذي امتد إلى أشواط إضافية بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2/2.

وكعادته في مباريات السوبر، لعب الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي دور البطل عندما خطف هدف الفوز لفريقه ريال مدريد في الدقيقة الثامنة من الشوط الإضافي الأول.

وكان فالفيردي لعب أيضا دورا بارزا في تتويج الريال بكأس السوبر في النسخة قبل الماضية التي أقيمت بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، عندما حرم أتلتيكو مدريد من هدف ثمين وقاتل في آخر دقائق الشوط الإضافي.

فقبل 5 دقائق على نهاية المباراة، عرقل فالفيريدي مهاجم أتلتيكو مدريد ألفارو موراتا، الذي كان متجها نحو المرمى بعدما تخطى كل المدافعين، وطرد بعدها بالبطاقة الحمراء، وانقضى بعدها وقت المباراة الأصلي والإضافي بلا أهداف، ليفوز ريال مدريد عبر ضربات الترجيح.

من جانبه، يبحث أتلتيك بيلباو عن التتويج باللقب الرابع في البطولة بعد أن سبق وحققه 3 مرات أعوام 1984، 2015، و2021.

وتأهل أتلتيكو بيلباو للنهائي بعد أن تجاوز أتلتيكو مدريد 2/ 1 في الدور نصف النهائي.

يذكر أن ريال مدريد حقق اللقب 11 مرة أعوام 1988، 1989، 1990، 1993، 1997، 2001، 2003، 2008، 2012، 2017، 2020.

الريال أعلى كعبا

