ضمك يستثمر كرم الطائي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نجح فريق ضمك في استعادة نغمة الانتصارات بعد فوزه على مضيفه الطائي 2/ 1، في المواجهة التي جمعت الفريقين أمس على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد في حائل ضمن المرحلة الـ 17 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وأوقف ضمك بهذا الفوز، التراجع الذي صاحبه في الجولات الأخيرة، حيث يعود آخر فوز له إلى الجولة الـ12 عندم تغلب على الفيحاء 1/ 0.

وزاد ضمك الفارق بينه وبين الطائي إلى 10 نقاط، حيث أصبح رصيده 29 نقطة مقابل 19 نقطة للطائي.

تقدم الطائي بهدف مبكر سجله البرازيلي دينير غوميز في الدقيقة الثامنة مستفيدا من تمريرة سيفاس مالياس.

قبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق، عاد ضمك للمباراة من خلال تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 42 عن طريق مهاجمه منصور حمزي من صناعة مازن أبوشرارة.

في الشوط الثاني بدا ضمك أفضل حالا وأكثر بحثا عن هدف الترجيح قبل أن يتكفل لاعب الطائي عبدالعزيز مجرشي بإكرام ضيوفه بعد أن سجل هدفا في الدقيقة 81 بالخطأ في مرماه منح من خلاله ضمك كامل نقاط المباراة.