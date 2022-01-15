الفتح يضم لاعب صقور المستقبل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وضعت إدارة نادي الفتح ثقتها في اللاعب الشاب القادم من «صقور المستقبل السعودي»، لؤي الجهني ووقعت معه أمس عقدا رسميا.

وأعلنت إدارة الفتح برئاسة سعد العفالق إنهاء إجراءات التعاقد مع لاعب المنتخبات السنية القادم من نادي أحد.

وسبق أن خضع الجهني في 2019 مع زميليه زياد المرواني (الأهلي) ومشعل عثمان (الاتحاد) إلى تدريبات بفريق ريال أفيدو الإسباني استمرت لمدة أسبوعين.

وجاء اختيار الثلاثي بعد تألقهم في بطولة دوري المدارس التي أقيمت في مدينة جدة، حيث وقع اختيار كشافي نادي ريال أفيدو على الثلاثي بعد بروزهم مع مدارسهم أثناء لقاءات البطولة.

واشتملت التجربة على تدريبات ومباريات ودية ومن ضمنها مباراة أمام فريق ريال تيتانكو وانتهت بالتعادل السلبي، وحسمها ريال أفيدو بركلات الترجيح.

كما لعب بالعديد من المنتخبات السنية تحت 19 سنة، ويعتبر أحد الركائز الأساسية في منتخب صقور المستقبل السعودي.