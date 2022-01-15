العمران يتسيد تايكوندو الشرقية

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وعلى مستوى البومسي واصل الترجي بقيادة المدرب الوطني زهير أبو الرحى وأكرم النور الاستحواذ على الكأس بـ242 نقطة وذهبيتي الفردي والجماعي عبر الأبطال علي آل توفيق، محمد العبدالوهاب، الفضل آل حمادة، وجاء الهدى ثانيا بمجموع 102 نقطة وحل نادي العمران ثالثا بمجموع 42 نقطة.
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