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مؤتمر صحفي عن «طواف السعودية»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تكشف وزارة اليوم، عن تفاصيل سباق النسخة الثانية من «طواف السعودية 2022» للدراجات، والتي تستضيفها محافظة العلا خلال الفترة من 1–5 فبراير 2022م، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للدراجات كإحدى مبادرات برنامج «جودة الحياة»، وذلك عبر مؤتمر صحفي يقام في قاعة «مرايا» بالعلا.

وسيتم خلال المؤتمر الصحفي، كشف كامل التفاصيل عن مسار السباق والمراحل الخمسة التي سيمر بها داخل محافظة العلا، المليئة بالمعالم والآثار الطبيعية الخلابة، وكذلك المشاركين في السباق المرتقب، إلى جانب التطرق إلى الفعاليات المصاحبة والسباقات المختلفة التي ستقام على هامش السباق مثل سباق الجمهور، السباق النسائي، سباق الناشئين، وسباق مخصص للأطفال.

يذكر أن الرياض شهدت استضافة النسخة الأولى من السباق في فبراير 2020م، وتوج بلقبها الدراج الألماني فيل بهاوس من فريق «بحرين ماكلارين».

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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