شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم السبت 15 / 1 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلى اليوم السبت 15 / 1 / 2022، العديد من الأحداث المهمة، أبرزها: تضاؤل فرص مشاركة حسين الشحات مع الأهلى أمام الإسماعيلى فى كأس الرابطة، وشباب الأهلي على رادار أندية الممتاز بعد تألقهم فى كأس الرابطة.
تضاؤل فرص مشاركة حسين الشحات مع الأهلى أمام الإسماعيلى فى كأس الرابطة
ينوى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، استمرار استبعاد حسين الشحات لاعب الفريق من مباريات كأس رابطة الأندية المحترفة، لرغبة الجهاز الفنى فى مواصلة الاعتماد على اللاعبين الناشئين.
شباب الأهلي على رادار أندية الممتاز بعد تألقهم فى كأس الرابطة
أبدى أكثر من نادٍ اهتمامهم بالحصول على خدمات لاعبي الأهلي الشباب على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم خلال فترة الانتقالات الشتوية، بعد ظهورهم بمستوى جيد خلال مشاركتهم فى مباراة الجونة الأخيرة ببطولة كأس الرابطة التى انتهت بالتعادل السلبي، وتقديم مستويات مميزة فى المباراة التى شهدت ظهور عدد كبير من اللاعبين الشباب.
منافس الأهلى.. الهلال السودانى ينهى أزمة الإضاءة بداية فبراير
أعلن نادي الهلال السوداني الانتهاء من تركيب الإضاءة الحديثة في ملعبه استعدادا لمباريات دوري أبطال أفريقيا فى دوري المجموعات التى تنطلق 11 فبراير المقبل.
الأهلى يهنئ الترجى التونسى بذكرى تأسيسه الـ103
هنأ النادي الأهلي الترجي التونسي بمناسبة مرور 103 سنوات على تأسيسه، وتمنّى الأهلي في تهنتئه لبطل تونس التوفيق والنجاح فى السنوات المقبلة.
يدرس الجهاز الفني للأهلي، بقيادة بيتسو موسيماني، الاستعانة ببعض اللاعبين الأساسيين في مباراته القادمة ضد الإسماعيلي المقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل في ثاني جولات بطولة كأس الرابطة، بعدما استعان بعدد كبير من الناشئين في المباراة الأولى ضد الجونة بالجولة الأولى.
بدأ الجهاز الإداري بالنادي الأهلي تجهيز إجراءات السفر وإنهاء تأشيرات السفر إلى الإمارات لكل أعضاء البعثة الحمراء من لاعبين وجهاز فني وإداري، استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في فبراير المقبل بأبو ظبي.
تعرض حسام غالي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، للإصابة بفيروس كورونا، وقام قائد الفريق الأحمر السابق بعزل نفسه وتطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بالبروتوكول الطبي لحين التعافي من الفيروس اللعين.