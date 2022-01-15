شكرا لقرائتكم خبر عن الـvar يلغي هدف ماما بالدي لغينيا بيساو في شباك منتخب مصر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألغى الحكم هدف تعادل ماما بالدى، لاعب غينيا بيساو، لفريقه في شباك منتخب مصر بعد العودة للـ var في الدقيقة 82 من عمر المباراة المقامة حاليا ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة في دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية المُقامة حاليًا بالكاميرون.

ودخل منتخب مصر لمباراة بتشكيل مكون من خط الدفاع: أيمن أشرف - محمود حمدي "الونش" - أحمد حجازي - عمر كمال عبد الواحد،خط الوسط: عمرو السولية - محمد النني - عبد الله السعيد،خط الهجوم: عمر مرموش - محمد صلاح - مصطفى محمد.

ويجلس على مقاعد البدلاء: "محمد أبو جبل، محمد صبحي، محمد عبد المنعم، حمدي فتحي، محمود حسن "تريزيجيه"، إمام عاشور، محمد شريف، رمضان صبحي، محمود علاء، أحمد سيد "زيزو"، مروان داوود، مروان حمدي".

وجاء تشكيل غينيا بيساو كالتالى: حراسة المرمى: جوناس مينديش،الدفاع: جيفيرسون أنيلسون – ماني مانكوني – أوبا سانجانتي – فالي كاندي،الوسط: برايما كاندي – ماما بالدي – موريتو كاساما – بانوتشي كامارا - بيكيتي دجاسي،الهجوم: ستيف براهيم.

وتعد مواجهة منتخب مصر أمام غينيا بيساو، المقامة حاليا، فى ثانى مواجهات الدور الأول ببطولة أمم أفريقيا 2021، هى الأولى فى تاريخ مواجهات كلا المنتخبين.

ويسعى منتخب مصر فى هذه المواجهة لتصحيح المسار على صعيد النتيجة والأداء من أجل الحفاظ على آمال الصعود للدور الثانى.

ويتذيل منتخب مصر ترتيب المجموعة الرابعة ببطولة أمم أفريقيا، بعد خسارة مباراة الجولة الأولى بدور المجموعات أمام نظيره النيجيرى بهدف دون مقابل، وتحتل نيجيريا الصدارة بثلاث نقاط، وتأتى السودان فى المركز الثانى برصيد نقطة واحدة ثم غينيا بيساو بنفس الرصيد ثالثا، وفى المركز الرابع والأخير يقبع الفراعنة بدون نقاط.