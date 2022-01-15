بالفيديو.. VAR يلغي هدفا لغينيا بيساو أمام مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

سجل غينيا بيساو هدفا أمام منتخب مصر كاد أن يدرك به التعادل لولا تدخل تقنية الفيديو "VAR" التي قامت بإلغائه في المباراة التي تجمع بين الفريقين ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتقدم منتخب مصر على غينيا بيساو في الجولة الثانية من دور المجموعات لأمم أفريقيا 2021 بهدف حمل توقيع محمد صلاح قائد منتخب مصر في الدقيقة الـ69 من صناعة عمرو السولية.

وأحرز غينيا بيساو هدفا في الدقيقة الـ81 عن طريق ماما بالدي بتسديدة قوية، لكن حكم اللقاء ألغى الهدف بعد الرجوع لتقنية الفيديو بسبب مخالفة على عمر كمال قبل كرة الهدف.

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