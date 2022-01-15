صلاح يقود منتخب مصر لفوز بشق الأنفس على غينيا بيساو في كأس أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علي البهجي:

حقق منتخب مصر فوزًا صعبا على نظيره غينيا بيساو، مساء اليوم السبت، بنتيجة 1-0، في إطار منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات لكأس أمم أفريقيا.

وجاء هدف المباراة الوحيد لمنتخب مصر في الدقيقة 69 عن طريق اللاعب محمد صلاح.

وبتلك النتيجة، حقق منتخب مصر أول ثلاث نقاط ليتواجد في المركز الثاني في المجموعة خلف نيجيريا ، بينما تجمد رصيد غينيا بيساو عند نقطة واحدة.

ولعب منتخب مصر بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف - محمود حمدي "الونش" - أحمد حجازي - عمر كمال عبد الواحد.

خط الوسط: عمرو السولية - محمد النني - عبد الله السعيد.

خط الهجوم: عمر مرموش - محمد صلاح - مصطفى محمد.

أحداث المباراة

وفي الدقيقة الثانية كاد يسجل المنتخب المصري هدفا مبكرا بعد تسديدة ارضية محمد صلاح، لكن القائم الأيسر لمرمى غينيا بيساو تصدى لها وحرمه من التسجيل.

وشهدت الدقيقة 8 هجمة لمنتخب مصر وتوغل من صلاح لكن تكتل دفاعي من غينيا بيساو تمكنوا من قطع الكرة من أمام صلاح.

وفي الدقيقة 9 سدد إيمري لاعب غينيا بيساو من خارج منطقة الجزاء، لكن الكرة خرجت أعلى مرمى الشناوي.

واعقب تسديدة إيمري تصويبة في الدقيقة 11 عن طريق كاندي يسدد من ركلة حرة مباشرة، نفذها بقوة لكنها خرجت أعلى مرمى الشناوي .

وللمرة الثانية يحرم القائم الأيسر لمرمى غينيا بيساو، منتخب مصر من التسجيل في الدقيقة 18، بعد عرضية من الجانب الأيسر حولها مصطفى محمد لتصويبة رائعة لكنها اصطدمت بالقائم.

وفي الدقيقة 31، اشهر حكم المباراة بطاقة صفراء لجيفرسون لاعب غينيا بيساو، وسط اعتراض من لاعبي منتخب مصر على الحكم مطالبة بطرد مدافع غينيا بيساو بعدما اعاق عمر مرموش وحرمه من الانفراد بحارس المرمى.

وحاول عمرو السولية استخدام سلاح التصويب عن بعد في الدقيقة 44، لكن حارس غينيا بيساو، أبعدها لركلة ركنية.

وكاد أن يسجل محمد صلاح هدفا في الدقيقة 45، مستغلا كرة عائدة من دفاع غينيا بيساو ليسددها مباشرة نحو المرمى لكن الحارس اخرج الكرة لركلة ركنية.

ومع بداية الشوط الثاني أجرى كارلوس كيروش اول تبديل لمنتخب مصر بدخول محمد عبدالمنعم بدل من محمود حمدي الونش.

وأجرى كيروش مدرب منتخب مصر تبديلان في الدقيقة 60 بدخول أحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه، بدلا من عبدالله السعيد ومصطفى محمد.

وترجم منتخب مصر سيطرته لهدف اول في الدقيقة 69 عن طريق محمد صلاح بتمريرة من اللاعب عمرو السولية، سددها صلاح من لمسة واحدة بقدمه اليسرى في شباك غينيا بيساو.

وفي الدقيقة 78 قرر كارلوس كيروش الدفع بالثنائي محمد شريف وحمدي فتحي بدلا من محمد النني وعمر مرموش.



وسجل ماما بالدي هدف التعادل لمنتخب غينيا بيساو في الدقيقة 82، بتصويبة صاروخية لم يتمكن الحارس محمد الشناوي من التصدى لها، لكن بعد العودة لتقنية الفيديو، قرر الحكم إلغاء الهدف.

محمد صلاح يسجل أول هدف لمصر ???????? في البطولة #كأس_أمم_أفريقيا#TotalEnergiesAFCON2021 | #AFCON2021 pic.twitter.com/KQj9e3Ef1w