مدرب السودان: سنصحح أخطاءنا ونهزم مصر.. لم نخرج من أمم أفريقيا حتى الآن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد برهان تيه المدير الفني لمنتخب السودان، أنه سيعمل على معالجة الأخطاء التي وقع فيها فريقه خلال مواجهة نيجيريا، قبل ملاقاة مصر في كأس أمم أفريقيا.

وأشار تيه في تصريحات عبر قناة بي إن سبورتس، إلى أن فريقه ما زال منافسًا في كأس أمم أفريقيا ولم يودع المنافسة، وهو ما يجعله يعمل للفوز على مصر في اللقاء القادم.

وقال مدرب السودان: "هناك الكثير من الأخطاء والسلبيات في فريقنا، سنحاول خلال الأيام المقبلة معالجة هذه الأخطاء قبل مواجهة مصر".

واختتم: "سنرتب أوضاعنا قبل مواجهة مصر وسنحاول أن نظهر بشكل أفضل في مواجهتهم، ما زلنا متواجدين في البطولة ولم نودعها، وسنعمل على الفوز من أجل التأهل".

وخسر المنتخب السوداني مباراته أمام نيجيريا بثلاثة أهداف لواحد مساء اليوم السبت في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لكأس أمم أفريقيا.

ومن المقرر أن يلتقي منتخبا مصر والسودان يوم الأربعاء القادم في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

الجدير بالذكر أن منتخب نيجيريا ضمن التأهل لدور الـ16 من كأس أمم أفريقيا برصيد ست نقاط، أمام السودان وغينيا بيساو بنقطة لكل فريق، ثم مصر بدون رصيد قبل مباراته الثانية في البطولة.