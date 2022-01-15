كاف يصدر 3 عقوبات ضد مالي وغانا والجابون في أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

عقدت لجنة الانضباط في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اجتماعًا صباح اليوم السبت من أجل التداول بشأن عدد من الأحداث التي وقعت في بطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

وأصدرت لجنة الإنضباط مجموعة من العقوبات على خلفية المباريات التي أقيمت في الأيام الماضية، وبالأخص لقاء الجابون ضد غانا.

وأتت العقوبات كما يلي:

مباراة توتال انرجيز كأس الأمم الأفريقية: الجابون ضد غانا

في 13 يناير 2022 ، لعبت الجابون مع غانا على ملعب أحمدو أهيدجو في ياوندي ، الكاميرون. أشار مسؤولو المباراة في تقريرهم إلى أنه عقب صافرة النهاية ، اعتدى لاعب غانا بنجامين تيتيه على لاعب جابوني.

قرر لجنة كاف للانضباط:

إيقاف لاعب غانا بنجامين تيتيه لمباراة واحدة إضافية بالإضافة إلى إيقافه التلقائي لمباراتين. ونتيجة لذلك ، تم إيقاف اللاعب لثلاث مباريات.

أصدرت لجنة الانضباط أيضًا تحذيرًا صارمًا لكلا الفريقين لسلوكهما غير الرياضي بعد صافرة الحكم.

طلب إلغاء البطاقة الحمراء لبلال توريه (مالي)

اعترض اتحاد مالي لكرة القدم على البطاقة الحمراء الممنوحة للاعبه بلال توريه في مباراة توتال انرجيز كأس الأمم الأفريقية ضد تونس يوم 12 يناير 2022 في ليمبي.

أيد مجلس كاف الانضباط قرار الحكم. نتيجة لذلك ، تم إيقاف بلال توريه لمباراتين.

انتهاك لوائح وتعليمات كاف من قبل الجابون

اتُهمت الجابون بانتهاك لوائح وتوجيهات كاف في إطار بطولة توتال انرجيز كأس الأمم الأفريقية. في 6 يناير 2022 ، تم ادعاء أن الجابون خالفت تعليمات كاف وغيرت الفندق دون إذن من كاف. هذا بعد أن رفض قسم الأمن والسلامة في كاف طلبهم لتغيير الفندق.

وجدت لجنة كاف للانضباط أن الجابون مذنبة وفرضت غرامة قدرها 20000 دولار أمريكي لعدم الامتثال لتوجيهات كاف.