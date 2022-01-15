الامارات | توتنهام «مندهش» من تأجيل مباراته ضد أرسنال

شكرا لقرائتكم خبر عن توتنهام «مندهش» من تأجيل مباراته ضد أرسنال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبدى توتنهام هوتسبير اندهاشه من قرار رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت بتأجيل قمة شمال لندن أمام أرسنال المقررة يوم الأحد بسبب كثرة الغائبين نتيجة للعدوى بكوفيد-19 والإصابات ومشاركة لاعبين في كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

وكان أرسنال طلب من الرابطة يوم الجمعة التأجيل بداعي عدم وجود العدد الكافي من اللاعبين لخوض المباراة.

وقالت الرابطة في بيان «مع توفر عدد من اللاعبين أقل من المطلوب لخوض المباراة (13 لاعبا إلى جانب حارس مرمى واحد) في أرسنال، وافقت اللجنة على طلب النادي (بتأجيل المباراة)».

وهذه المباراة رقم 21 التي يتقرر تأجيلها في الدوري الممتاز هذا الموسم في أكثر من شهر واحد بقليل ومنذ ارتفاع عدد المصابين بسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا.

ويغيب جرانيت تشاكا لاعب أرسنال بسبب الطرد أمام ليفربول يوم الخميس الماضي في ذهاب قبل نهائي كأس الرابطة، بينما يعاني سيدريك سواريس وبوكايو ساكا وكالوم تشيمبرز من الإصابات.

وسافر توماس بارتي ومحمد النني ونيكولا بيبي وبيير-إمريك أوباميانج إلى الكاميرون للمشاركة مع منتخبات بلادهم في كأس الأمم الأفريقية، بينما أصيب النرويجي مارتن أوديجارد بكوفيد-19.

ويحتل أرسنال المركز الخامس في الدوري برصيد 35 نقطة من 20 مباراة ويتقدم بنقطتين على توتنهام سادس الترتيب من 18 مباراة.

وأصدر توتنهام بيانا وقال إن قرار الرابطة بتأجيل المباراة قبل فترة قصيرة من موعدها سيؤثر بشكل سلبي على خطط المشجعين.

وقال توتنهام «نحن مندهشون بشدة أنه تمت الموافقة على الطلب».

وأضاف «الهدف الأساسي من اللائحة هو التعامل مع جاهزية اللاعبين المتعلقة بشكل مباشر بإصابات كوفيد-19، ما يؤثر على زيادة الغائبين حيث أنه مع وجود مصابين، يسفر الأمر عن عدم إمكانية إشراك تشكيلة».

وأضاف «نحن لا نعتقد أن الهدف كان التعامل مع جاهزية اللاعبين غير المرتبطة بكوفيد. من المهم توضيح اللائحة في هذا الأمر».

وفي وقت سابق اليوم، قال أرسنال في بيان «ندرك معنى هذه المباراة لجماهيرنا حول العالم، لكن رابطة الدوري اتخذت القرار بالتأجيل بسبب غياب العديد من اللاعبين جراء كوفيد-19 والإصابات ومشاركة لاعبين في كأس الأمم الأفريقية».

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