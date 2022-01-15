بث مباشر.. مصر وغينيا بيساو في كأس أمم إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر -

في إطار حرص موقع على تقديم خدمة إخبارية مميزة لقراءه ومتابعيه، نقدم لكن البث المباشر لمباراة مصر وغينيا بيساو، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقة 2021، المقامة حاليا في الكاميرون.

ويدخل المنتخب الوطني المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر كمال، أحمد حجازي، محمود حمدي "الونش"، أيمن أشرف.

خط الوسط: عمرو السولية، محمد النني، عبد الله السعيد.

خط الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش، مصطفى محمد.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد أبو جبل، محمد صبحي، محمد عبد المنعم، حمدي فتحي، محمود حسن "تريزيجيه"، إمام عاشور، محمد شريف، رمضان صبحي، محمود علاء، أحمد سيد "زيزو"، مروان داوود، مروان حمدي.

ويسعى منتخب مصر فى هذه المواجهة لتصحيح المسار على صعيد النتيجة والأداء للحفاظ على آمال الصعود للدور الثاني.

ويتذيل منتخب مصر ترتيب المجموعة الرابعة ببطولة أمم أفريقيا، بعد خسارة مباراة الجولة الأولى أمام نظيره النيجيري بهدف دون مقابل.

وتحتل نيجيريا صدارة المجموعة الرابعة بثلاث نقاط، وتأتى السودان فى المركز الثانى برصيد نقطة واحدة ثم غينيا بيساو بنفس الرصيد ثالثا، وفى المركز الرابع والأخير يقبع الفراعنة بدون نقاط.