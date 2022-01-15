الامارات | المصري البورسعيدي يضم الفلسطيني ياسر حامد

شكرا لقرائتكم خبر عن المصري البورسعيدي يضم الفلسطيني ياسر حامد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن فريق المصري البورسعيدي لكرة القدم التعاقد مع المدافع الدولي الفلسطيني ياسر حامد بعقد يمتد لموسمين ونصف الموسم بداية من فترة الانتقالات الشتوية الحالية .

وذكر المصري عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم السبت أن مجلس إدارة النادي أتم التعاقد مع اللاعب الفلسطيني ياسر حامد بعقد يستمر حتى نهاية موسم 2023 / 2024 .

وأصبح ياسر حامد أولى صفقات المصري بفترة الانتقالات الشتوية الحالي، ويلعب في مركز لاعب قلب الدفاع.

وسبق لحامد اللعب لصفوف أندية أتليتك بلباو وأريناس وجيارتا وسانتورتزي وليوا وبورتوجاليتي الإسبانية قبل أن ينضم لصفوف فريق البسيتين البحريني، وشارك اللاعب مع المنتخب الفلسطيني في 18 مباراة دولية نجح خلالها في إحراز خمسة أهداف.



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