الامارات | مدرب الزمالك كارتيرون يتلقى عروضا من الإمارات والسعودية

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الزمالك كارتيرون يتلقى عروضا من الإمارات والسعودية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علمت "الإمارات اليوم" أن مدرب الزمالك المصري الفرنسي باتريس كارتيرون "51عاما" الذي يرتبط حاليا بعقد مع الزمالك يرغب في ترك النادي المصري بالتراضي بعد تلقيه عروضا من أندية في الدوري الإماراتي والسعودي.

يذكر أن كارتيرون الذي قاد الزمالك على فترتين الأولى كانت في العام 2019 ومر بأزمة كبيرة مع النادي المصري وتحديدا مع رئيس النادي السابق المستشار مرتضى منصور ليرحل من الزمالك لقيادة التعاون السعودي بعدما فسخ عقده بالتراضي في سبتمبر 2020، فيما كانت الفترة الثانية للمدرب الفرنسي مع الزمالك في مارس 2021 بعدما عاد إليه قادما من التعاون السعودي.

وقاد كارتيرون الزمالك للفوز بثلاثة ألقاب منها كأس السوبر الأفريقي في 2020 بعد فوزه على الترجي التونسي 3-1 كما فاز معه ببطولة الدوري العام في مصر وكأس مصر



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