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الامارات | تأجيل قمة شمال لندن بين أرسنال وتوتنهام

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وكالات 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل قمة شمال لندن بين أرسنال وتوتنهام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -  أعلنت رابطة الممتاز لكرة القدم اليوم السبت تأجيل قمة شمال لندن بين أرسنال وتوتنهام هوتسبير المقررة يوم الأحد بسبب كثرة الغائبين نتيجة للعدوى بكوفيد-19 والإصابات ومشاركة لاعبين في كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

وقالت الرابطة في بيان "مع توفر عدد من اللاعبين أقل من المطلوب لخوض المباراة (13 لاعبا إلى جانب حارس مرمى واحد) في أرسنال، وافقت اللجنة على طلب النادي (بتأجيل المباراة)".

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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