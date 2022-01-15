الامارات | "محمد صلاح ليس هاتف ذكي"! تعليق مثير من كلوب على فشل مفاوضات ليفربول

شكرا لقرائتكم خبر عن "محمد صلاح ليس هاتف ذكي"! تعليق مثير من كلوب على فشل مفاوضات ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شدد الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول إن المصري محمد صلاح ليس هاتفاً ذكياً يتم شراءه في لحظة وإنما الأمر يتعلق في صفقة بالملايين، مشيراً إلى أن هناك الكثير من الأشياء يجب وضعها في الاعتبار بمسألة التعاقدات، بعضها يتعلق بالنادي، والآخر يخص اللاعب، والكثير من الأمور تتعلق بالوكيل.

وقال كلوب في تصريحات لموقع "ليفربول إيكو" البريطاني: "هناك محادثات. لست متأكداً أن محاولة شركتين كبيرتين الوصول إلى اتفاق تتم بين عشية وضحاها عادة في الحياة الطبيعية"، موضحاً أن "توقيع عقد كبير، لا يشبه شراء هاتف ذكي، حيث تقوم فقط بتوقيع شيء واحد ويتم الأمر".

ويخشى جمهور ليفربول على رحيل صلاح الذي يقدم أروع العروض في قلعة "أنفيلد" وسحرهم بفنونه الكروية التي توجت الفريق بلقبي دوري أبطال أوروبا 2019 والدوري الإنجليزي الممتاز 2020 بعد غياب طويل دام 30 سنة.

وكانت مفاوضات صلاح وليفربول قد استمر لأشهر دون حلول للأزمة إذ يطالب صلاح النادي بالحصول على 400 ألف يورو أسبوعياً فيما الإدارة ترى المبلغ كبير قياساً بعمر صلاح الذي يبلغ ربيعه الـ 31 في نهاية عقده صيف 2023.

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