لم تتمكن تلك الأطراف من التوصل إلى أي اتفاق حاسم حتى الآن .. تصريحات كلوب عن مفاوضات صلاح مع ليفربول

الشارقة - اميمة ياسر - صرح الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، بأن مفاوضات تجديد عقد المهاجم المصري محمد صلاح مازالت مستمرة، مؤكدًا أن الأمر لا يشبه شراء هاتف جديد.

ودخلت إدارة ليفربول في محادثات مع محمد صلاح ووكيل أعماله رامي عباس، منذ عدة أشهر لبحث فكرة تجديد عقده الذي ينتهي صيف 2023.

ولم تتمكن تلك الأطراف من التوصل إلى أي اتفاق حاسم حتى الآن بشأن تجديد عقد محمد صلاح، بسبب وجود خلافات حول المطالب المالية للنجم المصري.

وسبق أن تحدث كلوب عن ذلك الأمر، وسئل مرة أخرى عن ذلك على هامش تصريحاته في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة فريق برينتفورد والتي ستقام غدا الأحد في الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب في تصريحاته التي نشرتها شبكة "ليفربول إيكو": "لا أعرف ما يمكنني قوله علاوة على ما قلته بالفعل، ما المشكلة؟ لن أقول أن هناك مشكلة لكي نكون صادقين".

وأضاف: "هذه محادثات، عادة في الحياة الطبيعية ومجال الأعمال، لا تحدث تلك الأمور بين عشية وضحاها".

ووصل: "إن توقيع عقد كبير، لا يشبه شراء هاتف ذكي حيث تقوم فقط بتوقيع شيء واحد ويتم الأمر".

واختتم: "هناك الكثير من الأشياء التي يجب مراعاتها، بعضها من جانب النادي والبعض الآخر من جانب اللاعب والكثير من جانب الوكيل، هذا هو الأمر، لا شيء آخر".

وكانت تقارير صحفية عالمية، أشارت إلى أن محمد صلاح يطالب بالحصول على (400-500) ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، وهو ما يتنافى مع سقف الرواتب لدى النادي الإنجليزي.