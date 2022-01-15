شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يفكر كيروش فى مواجهة مصر وغينيا بيساو الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب الجماهير المصرية المواجهة المنتظرة بين منتخب مصر وغينيا بيساو، والمحدد لها التاسعة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، فى ثانى لقاءات الدور الأول ببطولة أمم أفريقيا 2021 باستاد أرمدى أدجيا الذى استضاف مباراة الفراعنة الأولى فى البطولة الثلاثاء الماضى والتى انتهت بفوز النسور بهدف نظيف.

ويطمح منتخب مصر فى حصد أول ثلاث نقاط فى هذه البطولة من أجل إبقاء آمال الزحف إلى النجمة الأفريقية الثامنة.

ويرصد الخليج 365 كيف يفكر البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى للمنتخب فى هذه المواجهة كالتالى:

الحفاظ على آمال الصعود

يسعى كيروش فى هذا المواجهة لتحقيق الفوز الذى لا بديل عنه من أجل الحفاظ على آمال الصعود إلى الدور الثانى بالمنافسة.

الابتعاد عن شبح الخروج من الدور الأول

ويطمح كيروش من خلال هذه المواجهة فى الابتعاد عن شبح الخروج من الدور الأول، خاصة أن منتخب مصر يتذيل ترتيب المجموعة الرابعة ببطولة أمم أفريقيا، بعد خسارة مباراة الجولة الأولى بدور المجموعات أمام نظيره النيجيرى بهدف دون مقابل، وتحتل نيجيريا الصدارة بثلاث نقاط، وتأتى السودان فى المركز الثانى برصيد نقطة واحدة ثم غينيا بيساو بنفس الرصيد ثالثا، وفى المركز الرابع والأخير يقبع الفراعنة بدون نقاط.

إجراء تعديلات على التشكيل

كما ينوى كارلوس كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر، إجراء تعديلات على التشكيل الذى سيخوض به الفراعنة مباراة غينيا بيساو، ويأتى ذلك فى ظل رغبة كيروش فى الفوز أمام غينيا بيساو بعد الخسارة من نيجيريا فى ضربة البداية بجانب وجود إصابات مثل أكرم توفيق وأحمد فتوح، لذا يجهز الخواجة عمر كمال عبد الواحد وأيمن أشرف لتعويضهما فى المباراة المقبلة.

التفكير فى العودة لطريقة 4 / 2 / 3 / 1

بينما يفكر كيروش فى العودة لطريقة 4 / 2 / 3 / 1 أمام غينيا بيساو، بحيث يدفع بعبد الله السعيد فى مركز صانع الألعاب، على أن يجلس تريزيجيه على دكة البدلاء ويعتمد على محمد الننى وحمدى فتحى فى وسط الملعب.

ويعتبر التشكيل الأقرب لمنتخب مصر أمام غينيا بيساو فى حالة العودة لطريقة 4 / 2 / 3 / 1 هو محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وعمر كمال ومحمود الونش وأحمد حجازى وأيمن أشرف فى الدفاع، ومحمد الننى وحمدى فتحى فى الوسط، وأمامهما محمد صلاح وعبد الله السعيد وعمر مرموش ومصطفى محمد وحيدا فى الهجوم.