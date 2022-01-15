شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يعود لتدريبات الزمالك استعدادا لمواجهة فاركو بكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، فى التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت اليوم، السبت، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

تأتى مشاركة شيكابالا فى تدريبات الفريق الجماعية بعد تماثله للشفاء من الإصابة التى أبعدته عن مباراة الزمالك الأخيرة أمام إنبي.

الزمالك تعادل مع إنبي بدون أهداف في أولى مواجهات المجموعة الثالثة ببطولة كأس الرابطة، ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره فاركو الثلاثاء المقبل باستاد الإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة.