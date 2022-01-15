شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يعود لتدريبات الزمالك استعدادا لمواجهة فاركو بكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شارك محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، فى التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت اليوم، السبت، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.
تأتى مشاركة شيكابالا فى تدريبات الفريق الجماعية بعد تماثله للشفاء من الإصابة التى أبعدته عن مباراة الزمالك الأخيرة أمام إنبي.
الزمالك تعادل مع إنبي بدون أهداف في أولى مواجهات المجموعة الثالثة ببطولة كأس الرابطة، ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره فاركو الثلاثاء المقبل باستاد الإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة.
وعقد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية للفريق اليوم، وشهدت الجلسة حديثا بين المدير الفنى واللاعبين حول بعض الأمور الفنية والخططية لتنفيذها فى تدريب اليوم.
وأدى لاعبو الزمالك الذين شاركوا فى مباراة إنبى بالأمس فى كأس الرابطة، تدريبات استشفائية خلال مران اليوم، وشهدت الفقرة مجموعة من التدريبات الخفيفة فى صالة الجيمانيزيوم و فقرة تأهيلية أخرى تحت إشراف فرناندو ممدرب الأحمال بالقلعة البيضاء.
كما أدى لاعبو الزمالك تدريبه بدنية وإطالات بمجمع الصالات قبل انطلاق التدريبات الجماعية، حيث يسعى الجهاز الفنى للفريق بقيادة كارتيرون لتجهيز اللاعبين بدنيا بأفضل صورة فى ظل ارتباط الفريق بالمشاركة فى بطولة كأس الرابطة.
فيما أدى عمر السعيد وطارق حامد ثنائى الزمالك تدريبات تأهيلية على هامش المران الجماعي، فى إطار الاستعداد لمباريات كأس الرابطة، وواصل الثنائى البرنامج التأهيلى الموضوع لهما من قبل الجهاز الطبى للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة عن طريق خوض تدريبات خاصة فى صالة الجيمانيزيوم..