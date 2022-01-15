شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. جلسة كارتيرون وتأهيل السعيد وحامد وتدريبات خاصة فى الجيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية للفريق اليوم، السبت، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادى، وشهدت الجلسة حديثا بين المدير الفنى واللاعبين حول بعض الأمور الفنية والخططية لتنفيذها فى تدريب اليوم.

الزمالك تعادل مع إنبى بدون أهداف فى أولى مواجهات المجموعة الثالثة لبطولة كأس الرابطة، ويستعد الفريق لمواجهة نظيره فاركو يوم الثلاثاء المقبل باستاد الإسكندرية ضمن مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة.

وأدى لاعبو الزمالك الذين شاركوا فى مباراة إنبى بالأمس فى كأس الرابطة، تدريبات استشفائية خلال مران اليوم، وشهدت الفقرة مجموعة من التدريبات الخفيفة فى صالة الجيمانيزيوم و فقرة تأهيلية أخرى تحت إشراف فرناندو ممدرب الأحمال بالقلعة البيضاء.

كما أدى لاعبو الزمالك تدريبه بدنية وإطالات بمجمع الصالات قبل انطلاق التدريبات الجماعية، حيث يسعى الجهاز الفنى للفريق بقيادة كارتيرون لتجهيز اللاعبين بدنيا بأفضل صورة فى ظل ارتباط الفريق بالمشاركة فى بطولة كأس الرابطة.

فيما أدى عمر السعيد وطارق حامد ثنائى الزمالك تدريبات تأهيلية على هامش المران الجماعي، فى إطار الاستعداد لمباريات كأس الرابطة، وواصل الثنائى البرنامج التأهيلى الموضوع لهما من قبل الجهاز الطبى للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة عن طريق خوض تدريبات خاصة فى صالة الجيمانيزيوم..