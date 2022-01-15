شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 15 يناير 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها تضاؤل فرص مشاركة حسين الشحات مع الأهلى أمام الإسماعيلى فى كأس الرابطة، تأكد غياب فتوح أمام السودان فى أمم أفريقيا.

تأكد غياب فتوح أمام السودان فى أمم أفريقيا

تأكد غياب أحمد فتوح لاعب منتخب مصر عن صفوف الفراعنة فى المباراة القادمة أمام السودان بثالث مواجهات دور المجموعات فى بطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون .

تضاؤل فرص مشاركة حسين الشحات مع الأهلى أمام الإسماعيلى فى كأس الرابطة

ينوى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، استمرار استبعاد حسين الشحات لاعب الفريق من مباريات كأس رابطة الأندية المحترفة، لرغبة الجهاز الفنى فى مواصلة الاعتماد على اللاعبين الناشئين.

الزمالك يواجه بطل إسبانيا فى كأس العالم لأندية السلة

أسفرت قرعة كأس العالم للأندية لكرة السلة، المقامة حاليا فى سفح أهرامات الجيزة، عن مواجهة الزمالك مع فريق سان بابلو بورجوس الإسباني يوم 11 فبراير المقبل، بصالة حسن مصطفي بأكتوبر، بينما ستجمع المباراة الأخرى بين فريقي فلامنجو البرازيلي ممثل أمريكا الجنوبية وليكلاند ماجيك الأمريكي ممثل أمريكا الشمالية في نفس اليوم.

منتخب مصر يتوجه إلى ياوندى غداً استعداداً لمواجهة السودان فى أمم أفريقيا

تتوجه بعثة المنتخب الوطنى لكرة القدم، غدا الأحد، إلى العاصمة الكاميرونية ياوندى، استعداداً لمواجهة السودان الثلاثاء المقبل فى الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

أكرم توفيق يصل اليوم من الكاميرون والأهلي يبحث رحلة علاجه بالخارج

يترقب مسئولو النادي الأهلي وصول أكرم توفيق ظهير أيمن الفريق الأحمر اليوم، السبت، من الكاميرون من أجل خضوع اللاعب لفحوصات طبية كاملة وتحديد حجم الإصابة بشكل دقيق، بعدما أثبتت الأشعة التى خضع لها اللاعب فى الكاميرون إصابته بقطع فى الرباط الصليبي للركبة.

عبد الله السعيد يقترب من المشاركة أساسياً مع المنتخب أمام غينيا بيساو

استقر البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، على الدفع بـ عبد الله السعيد أساسياً فى التشكيل الأساسي لمباراة غينيا بيساو الليلة فى التاسعة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة فى بطولة أمم أفريقيا الأخيرة بالكاميرون.

طاقم حكام مصرى بقيادة محمود البنا لإدارة مباراة تونس وموريتانيا بأمم أفريقيا

اختار الاتحاد الأفريقي طاقم حكام مصري بقيادة محمود البنا لإدارة مواجهة موريتانيا وتونس المقرر إقامتها الساعة السادسة مساء غد، الأحد، ضمن مباريات الجولة الثانية لكأس أمم أفريقيا 2021 الذى يقام بالكاميرون خلال الفترة من 9 يناير حتى 6 فبراير.