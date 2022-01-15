شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بسيونى بديل أحمد ياسر فى تشكيل البنك الأهلى أمام سموحة بكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر خالد جلال، المدير الفني لفريق البنك الأهلى، على مشاركة محمد بسيونى لاعب الفريق في التشكيل الأساسى أمام سموحة بالمباراة القادمة فى بطولة كأس الرابطة عقب تعرض أحمد ياسر للإصابة بمزق فى الخلفية.

وتعرض أحمد ياسر للإصابة خلال المشاركة في مباراة البنك الأهلى أمام المقاولون العرب فى افتتاح مباريات المجموعة الثانية لبطولة كأس الرابطة للأندية المصرية المحترفة .

واستأنف فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي تدريباته الجماعية أمس استعدادا لمواجهة فريق سموحة ضمن مباريات الجولة الثانية في كأس الرابطة والمقرر لها الاثنين المقبل باستاد بتروسبورت.

وشهد المران فقرة إستشفائية وتأهيلية للاعبين الذين شاركوا في مباراة الأمس أمام المقاولون العرب في كأس الرابطة تحت إشراف خالد جلال المدير الفني

وخاضت مجموعة من اللاعبين تدريبات بدنية قوية لرفع معدلات الحمل البدني استعدادا للمواجهات المقبلة .