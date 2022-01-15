شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يضم المدافع الفلسطينى ياسر حامد فى أول صفقة شتوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت اللجنة السباعية المكلفة بإدارة النادى المصرى، برئاسة سمير حلبية، إجراءات التعاقد مع المدافع الفلسطينى ياسر حامد، ليكون أول صفقة شتوية للنادى المصرى فى ميركاتو يناير الجاري.

ويختتم فريق المصرى البورسعيدي، بقيادة معين الشعبانى مدرب الفريق، استعداداته اليوم لمواجهة الاتحاد السكندرى فى اللقاء الذى يجمع الفريقين غداً الأحد بمنافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى ضمن منافسات كأس رابطة الأندية المصرية.

وعقد معين الشعباني، المدير الفنى للنادى المصرى، جلسة مع لاعبى الفريق، لقنهم خلالها درسا قويا بعد الخسارة فى المباراة الأولى بكأس رابطة الأندية المصرية، أمام مصر المقاصة بثلاثية نظيفة، وشدد الشعبانى على أن الجهاز الفنى لن يتهاون فى استبعاد المقصرين خلال الفترة المقبلة، مطالباً اللاعبين بضرورة مصالحة الجماهير فى المباريات المتبقية من البطولة.

وكان معين الشعبانى قد أكد فى وقت سابق، أن النادى المصرى يستهدف الوصول إلى أبعد مدى فى بطولة كأس رابطة الأندية والتتويج بها، كما يستهدف أيضاً اختبار اللاعبين وإعدادهم قبل استئناف الدورى العام وكذلك كأس الكونفدرالية الأفريقية.