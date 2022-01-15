شكرا لقرائتكم خبر عن تغييرات متوقعة فى تشكيل مصر أمام غينيا بيساو بأمم أفريقيا الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد تشكيل منتخب مصر لمباراة غينيا بيساو الليلة فى بطولة أمم أفريقيا المقامة حالياً بالكاميرون العديد من التغييرات بعضها إجبارية والأخرى فنية.

ويلتقى منتخب مصر مع غينيا بيساو فى التاسعة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، فى مباراته الثانية فى الدور الأول ببطولة أمم أفريقيا 2021 باستاد أرمدى أدجيا الذى استضاف مباراة الفراعنة الأولى فى البطولة الثلاثاء الماضى والتى انتهت بفوز النسور بهدف نظيف.

ويجرى البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني عدة تغييرات على تشكيل المنتخب فى مباراة الليلة، هذه التغييرات منها ما هو إجبارى بسبب غياب أكرم توفيق وأحمد فتوح للإصابة لذا سيدفع المدرب البرتغالي بأيمن أشرف في الجبهة اليسرى وعمر كمال في الجبهة اليُمنى.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام غينيا بيساو

كما سيدفع كيروش بعبد الله السعيد أساسياً على حساب محمود حسن ترزيجيه الذي لم يكن موفقاً في لقاء نيجيريا بإعتباره عائد من إصابة طويلة بالرباط الصليبي.

وهناك اتجاه أيضاً للاعتماد على عمرو السولية في خط الوسط بدلاً من حمدي فتحي ليلعب السولية بجوار محمد النني، وإن كان ذلك سيتحدد بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة.

تشكيل منتخب مصر المتوقع

وبذلك يبدو التشكيل المتوقع لمنتخب مصر فى مباراة الليلة يضم كلاً من: محمد الشناوي ، أحمد حجازي، محمود حمدي الونش، أيمن أشرف، عمر كمال، عمرو السولية (حمدي فتحي)، محمد النني، محمد صلاح، عبد الله السعيد، عمر مرموش ومصطفى محمد.

وسيدفع كيروش بكل لاعب فى مركزه الأصلى دون تغيير مثلما حدث في لقاء نيجيريا حينما لعب محمد صلاح مهاجماً ومصطفى محمد جناح أيمن وهوما كان أحد أسباب خسارة الفراعنة.

ويتذيل منتخب مصر ترتيب المجموعة الرابعة ببطولة أمم أفريقيا، بعد خسارة مباراة الجولة الأولى بدور المجموعات أمام نظيره النيجيرى بهدف دون مقابل، وتحتل نيجيريا الصدارة بثلاث نقاط، وتأتى السودان فى المركز الثانى برصيد نقطة واحدة ثم غينيا بيساو بنفس الرصيد ثالثا، وفى المركز الرابع والأخير يقبع الفراعنة بدون نقاط.