تقرير- صلاح يسعى لكسر صيامه التهديفي مع منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

يستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب غينيا بيساو، في المباراة التي تجمع بينهما اليوم في تمام الساعة 9 مساءً، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

ومن المنتظر أن يقود محمد صلاح قائد منتخب مصر تشكيل الفراعنة اليوم السبت أمام غينيا بيساو، ويسعى "مو" من قيادة المنتخب لتحقيق الفوز الأول في كأس الأمم وحصد أول ثلاث نقاط.

ويسعى صلاح لكسر صيامه التهديفي مع منتخب مصر الذي دام إلى 292 يومًا، خاض خلالهم 6 مباريات رسمية مع الفراعنة، 5 مباريات في التصفيات المؤهلة لكأس العالم بقطر، ومباراة نيجيريا في كأس الأمم الحالية.

كانت آخر مباراة سجل فيها صلاح مع منتخب مصر أمام جزر القمر، في 29 مارس 2021 الماضي، وسجل فيها "مو" هدفين، ليقود الفراعنة للفوز برباعية نظيفة.

في الـ6 مشاركات الأخيرة لصلاح مع الفراعنة، استطاع من صناعة 3 أهداف، أمام ليبيا وأنجولا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، ولكنه فشل في هز شباك المنافسين .

وشارك صلاح في نسختين بكأس الأمم الأفريقية، 2017 و2019، خاض خلالهم 10 مباريات، وسجل 4 أهداف، وصنع هدفين، بالإضافة إلى مشاركته أمام نيجيريا في الكاميرون.

في الجابون:

جاءت أول مشاركات محمد صلاح مع المنتخب في كأس الأمم الأفريقية 2017 بالجابون، وقدم "مو" بطولة قوية، بتسجيله هدفين وصناعة هدفين، حيث قاد الفراعنة للتأهل إلى المباراة النهائية لمواجهة الكاميرون في اللقاء الذي انتهى بفوز منتخب الأسود 2-1 والتتويج باللقب.

خاض صلاح 6 مباريات في "كان" 2017، في دور المجموعات كان التعادل حاضرًا بدون أهداف أمام مالي، واستطاع "مو" من صناعة هدف الفوز في المباراة الثانية أمام أوغندا، وفي اللقاء الثالث سجل هدف الأول بكأس الأمم وتحقيق الفوز على غانا 1-0.

وتواجد صلاح في مباراة ربع النهائي أمام المغرب التي انتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف عن طريق محمود كهربا، ليتأهل المنتخب لنصف النهائي لمواجهة بوركينا فاسو وسجل هدف المنتخب لينتهي اللقاء بالتعادل 1-1، قبل أن يحسم المنتخب الوطني الفوز بركلات الترجيح.

في المباراة النهائية أمام الكاميرون، نجح صلاح في صناعة هدف منتخب مصر الذي سجله محمد النني في الشوط الأول، ولكن في الشوط الثاني استطاع منتخب الأسود من تسجيل هدفين والتتويج باللقب.

2019 في مصر:

لم يقدم المنتخب الوطني الأداء المرضي في هذه النسخة، بعد الخروج من دور الـ16 أمام جنوب أفريقيا.

شارك صلاح في الـ4 مباريات التي لعبها المنتخب بالبطولة، في دور المجموعات فاز الفراعنة على زامبيا بهدف نظيف في الجولة الأولى، وسجل "مو" هدف الأول في هذه النسخة والثاني في فوز المنتخب 2-0 على الكونغو الديمقراطية.

في الجولة الثالثة سجل صلاح هدف الثاني في البطولة أمام أوغندا، في اللقاء الذي شهد فوز المنتخب الوطني 2-0، والتأهل على صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة.

في دور الـ16 لم يقدم صلاح أو المنتخب الوطني الأداء المرضي، أمام جنوب أفريقيا، الذي نجح في خطف بطاقة التأهل بهدف قاتل في الدقيقة 85، لينتهي مشوار الفراعنة في هذه النسخة.