مصدر لمصراوي: الأهلي يتسلم من "كاف" مكافأة السوبر الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن

أكد مصدر بالنادي الأهلي، أن الفريق تسلم صباح اليوم السبت، مكافأة التتويج بكأس السوبر الأفريقي.

وكان النادي الأهلي، قد توج ببطولة كأس السوبر الأفريقي على حساب فريق الرجاء المغربي، بركلات الجزاء الترجيحية.

وأشار مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن الأهلي تسلم صباح اليوم، مبلغ 200 ألف دولار، مكافأة بطولة السوبر الأفريقي، من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

جدير بالذكر أن الأهلي يستعد حالياً، لمواجهة النادي الإسماعيلي، الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس الرابطة.