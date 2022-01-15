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دي بروين يعزز من صدارة سيتي للدوري الإنجليزي بصاروخية في مرمى تشيلسي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ إبراهيم علي:

حقق مانشستر سيتي الإنجليزي، فوزا ثمينا على نظيره ، بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة 22 من الممتاز.

وابتعد مانشستر سيتي بصدارة الدوري الإنجليزي برصيد 56 نقطة، بينما توقف رصيد تشيلسي عند 43 نقطة في الوصافة.

وأنقذ كيبا مرمى تشيلسي من هدف في الدقيقة 40 من عمر اللقاء، بعدما انفرد جريليش لاعب مانشستر سيتي بالمرمى.

وتألق إيدرسون مع بداية الشوط الثاني، وتصدى لتسديدة قوية من لوكاكو مهاجم تشيلسي، قبل أن تعود لزياش الذي سدد الكرة قوية أعلى مرمى مانشستر سيتي.

واستطاع كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي من إحراز هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 70 من زمن المباراة، بعدما انطلق بالكرة وأطلق تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء، سكنت شباك كيبا حارس تشيلسي.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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