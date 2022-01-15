في 5 دقائق .. كيف تستقبل القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة منتخب مصر وغينيا بيساو؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد عمر:

يبحث منتخب مصر عن انتصاره الأول ببطولة كأس أمم أفريقيا 2021 تستضيفها الكاميرون في الفترة من 9 يناير وحتى 6 فبراير .

وخسر منتخب مصر في المباراة الماضية من نيجيريا بهدف نظيف ليتذيل المجموعة بعد تعادل غينيا بيساو والسودان طرفا المجموعة الأخرى.

ويلعب منتخب مصر مباراته الهامة في التاسعة من مساء اليوم السبت أمام غينيا بيساو في الجولة الثانية من مباريات المجموعة .

وتنقل المباراة عبر مجموعة قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للبطولة والتي خصصت قناتي beIN SPORTS MAX HD 1 وbeIN SPORTS MAX HD 2 لنقلها بتعليق على محمد على.

ولكن ثلاث قنوات أخرى على القمر الصناعي يوتلسات 9 شرق أعلنت نقل المباراة وهي:

قناة tvt التوجولية (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 9 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

قناة Rti الإيفوارية (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 9 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

قناة Ortb البينينية (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 9 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

ويمكنك استقبال القمر ومتابعة مباراة منتخب مصر عبر خطوات بسيطة في الفيديو التالي.