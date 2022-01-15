الزمالك يواجه بطل أوروبا في كأس العالم لأندية السلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أسفرت قرعة بطولة كأس العالم لكرة السلة للأندية، عن مواجهة تجمع بين الزمالك ممثل وبطل أفريقيا وسان بابلو بورجوس الإسباني ممثل أوروبا.

وأقيمت قرعة بطولة كأس العالم لكرة السلة للأندية، ظهر اليوم السبت، في سفح الأهرامات، بمشاركة أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق.

وتستضيف مصر فعاليات البطولة والمقرر انطلاقها 11 فبراير المقبل، بصالة حسن مصطفى بأكتوبر.

ويلتقي الزمالك مع سان بابلو بورجوس ممثل أوروبا، في مباراة نصف النهائي والتي ستقام في 11 فبراير المقبل.

ويعتبر الفريق الإسباني هو حامل لقب النسخة الأخيرة من كأس العالم للأندية للسلة 2021.

ويجمع نصف النهائي الثاني، فلامنجو البرازيلي ممثل أمريكا الجنوبية وليكلاند ماجيك الأمريكي ممثل أمريكا الشمالية.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية يوم 13 فبراير المقبل.

جدير بالذكر أن فريق سلة الزمالك كان تُوج ببطولة الأفروليج التي أقيمت فى رواندا تحت إشراف الـNBA.