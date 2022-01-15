الامارات | مشاركة واسعة بدورة الشركات الخاصة في دبي.. 18 مسابقة في 3 مواقع

شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركة واسعة بدورة الشركات الخاصة في دبي.. 18 مسابقة في 3 مواقع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يسدل الستار الاحد، على منافسات دورة الألعاب الرياضية للشركات التي تنظمها شركة "كوربوريت سبورتس" في دبي بدعم من مجلس دبي الرياضي، ومشاركة واسعة من موظفي الشركات الخاصة والمؤسسات.

وقال مجلس دبي الرياضي في بيان: "جاءت انطلاقة المنافسات اليوم السبت حافلة بالأجواء الحماسية والمميزة، حيث تقام 18 مسابقة رياضية في 3 مواقع مختلفة، وطغت عليها الروح الرياضية والاستمتاع بالفعاليات الترفيهية التي وفرتها اللجنة المنظمة لكافة أفراد العائلة".

وأضاف "أهداف هذه الدورة تتمحور بالمقام الأول على تحفيز المجتمع على ممارسة الرياضة عموماً وتبنيه كأسلوب حياة أكثر صحة ونشاطاً".



تابع "يشارك الموظفون كرياضيين في مختلف المسابقات، حيث سيتم احتساب الفائزين في كل لعبة بعينها وتكريمهم، إلى جانب الترقب لجمع النقاط بشكل عام لمعرفة هوية الشركة الفائزة بالدرع الذي تم تصميمه خصيصاً لهذا الحدث، وتحتفظ به الشركة التي يتفوق فيها فريقها الرياضي لمدة عام كامل حتى موعد النسخة التالية".

يذكر أن المنافسات تقام في المدرسة السويسرية الدولية العلمية في دبي، إلى جانب خور دبي ودبي موتور سيتي لمنافسات الكارتينج، وتضم الدورة 18 مسابقة رياضية، وهي: كرة القدم، كرة السلة، كرة الطائرة الشاطئية، الكريكت، الريشة الطائرة، كرة الطاولة، السباحة، البادل تنس، التجديف، الفوسبول، الكارتينج، تحدي اللياقة البدنية، تحدي الفرق، الجري، الشطرنج، رمي السهام، القوس والسهم، والألعاب الإلكترونية.

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