كواليس غرفة الملابس.. أسرار أغرب حقنة فى تاريخ علاء ميهوب

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية، ويكون لها دور فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحيانا أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

روى علاء ميهوب، نجم مصر والنادى الأهلى الأسبق، كواليس تعرضه لأخطر إصابة فى مشواره الكروى، موضحاً أنه تعرض لإصابة قوية عام 1989، بعدما أصر على المشاركة مع الأهلى رغم تعرضه لإصابة فى غضروف الركبة.

وقال علاء ميهوب فى تصريحات تلفزيونية سابقة، "قمت بإجراء عملية جراحية فى ألمانيا تحت إشراف طبيب المنتخب الألمانى وقتها وكان يُدعى البروفيسور "هيس" .

وأضاف ميهوب، "تعرضت لحالة غريبة للغاية بعد هذه الجراحة.. فلقد تم "حقني" فى أصبع القدم، وأشار ميهوب إلى أن الحقن فى الصباع كان واحدة من أغرب الحقن التى تناولها خلال حياته، وكادت هذه الحقنة تودى بحياته بسبب استهتاره داخل المستشفى بعدما طلبوا منه عدم التحرك بشكل نهائي".

واختتم ميهوب تصريحاته قائلاً، "بعد هذه الإصابة تعرضت لإصابات متكررة قبل أن أضطر للاعتزال بعدها بـ سنوات بسبب هذه الجراحة".