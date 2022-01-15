شكرا لقرائتكم خبر عن شريف مصطفى يبحث مع محافظ بورسعيد استضافة بطولات دولية للكونغ فو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث شريف مصطفى، رئيس الاتحاد المصرى والأفريقي للوشوو كونغ فو، سبل تعزيز التعاون مع محافظة بورسعيد واستضافة بطولات دولية على أرض المدينة الباسلة.

وقدم رئيس الاتحاد المصري الشكر للواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، على حفاوة الاستقبال لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد في مقر ديوان عام المحافظة.

وكشف شريف مصطفى أنه خلال الاجتماع مع اللواء عادل الغضبان تم مناقشة وبحث سبل التعاون بين المحافظة والاتحاد، بما يعمل على تطوير المجال الرياضي ببورسعيد، مع بحث استضافة عدد من البطولات الدولية في بورسعيد.

وخلال الاجتماع استعرض اللواء عادل الغضبان عددا من المشروعات القومية التي جرت على أرض بورسعيد الباسلة، منوها بالتطوير الرياضي الذي تشهده المدينة سواء فيما يتعلق بإقامة المنشآت الرياضية الحديثة وتأهيل الشباب من خلال تنظيم الفعاليات الرياضية المختلفة، وذلك عبر عرض فيلم تسجيلي حول إنجازات الدولة المصرية على أرض بورسعيد خلال السنوات السابقة.

وأشار إلى أن محافظة بورسعيد ستشهد خلال الفترة القادمة إنشاء مدينة رياضية عالمية مصممة على أعلى مستوى بمدينة سلام مصر تضم مختلف الألعاب والأنشطة الرياضية، كما تم خلال اللقاء عرض فيلم تسجيلي حول إنجازات الدولة المصرية على أرض بورسعيد خلال السنوات السابقة.

وخلال كلمته أشاد شريف مصطفى، رئيس الاتحاد المصري والإفريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للوشوو كونغ فو بالطفرة الإنشائية التي تشهدها مدينة بورسعيد خاصة التطور الملموس في القطاع الرياضي.

وأكد رئيس الاتحاد المصري للكونغ فو على أهمية التعاون مع محافظة بورسعيد في دعم المجال الرياضي بما يخدم أبناء المحافظة ويحقق مؤشرات إيجابية في هذا المجال خاصة على صعيد لعبة الوشوو كونغ فو التي تشهد انتشارا كبيرا بين أبناء المحافظة.

وشهد الاجتماع أيضا حضور الدكتور عبد العزيز غنيم رئيس الاتحاد المصري للملاكمة، والمستشار محمد مصطفى رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو، والمهندس مرزوق علي رئيس الاتحاد المصري للجودو وعادل مصيلحي رئيس مجلس إدارة نادي العمال وعدد من رؤساء الأندية ومجالس إدارات المناطق الرياضية.

وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين المحافظة والاتحادات الرياضية بما يعمل على تطوير المجال الرياضي ببورسعيد.

وأشاد رؤساء الاتحادات الرياضية بالطفرة القومية والتنموية ببورسعيد مع بحث سبل تعزيز التعاون الرياضي بما يخدم أبناء محافظة بورسعيد الباسلة.