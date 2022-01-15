شكرا لقرائتكم خبر عن "سلة الزمالك" يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة الأهلى فى دورى السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة السلة بنادى الزمالك بقيادة اليوناني فانجيليس أنجيلو منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم، السبت، بعد الفوز على الاتصالات أمس بنتيجة 73 - 70 ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة دوري السوبر.

ويخوض الفريق تدريباته على صالة النادى استعدادا لمواجهة الأهلي المقرر لها الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لدوري السوبر.

ويقود الجهاز الفني لسلة الزمالك اليوناني فانجيليس أنجيلو مديرا فنيا ويعاونه ياسر عبد الوهاب مدربا عاما، سمير جودة مدربا مساعدا، إسلام جمعة طبيبا، محمد سعيد مخططا للأحمال، مصطفى محسن مديرا إداريا، ورامي العايدي إداريا.