شكرا لقرائتكم خبر عن أنس أسامة: الزمالك يستحق المشاركة فى مونديال السلة.. وننتظر دعم الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أنس أسامة، لاعب الفريق الأول لكرة السلة بنادى الزمالك، أن الفروقات بين الفرق المشاركة فى كأس العالم للأندية ليست ضخمة.

وأسفرت قرعة كأس العالم لأندية السلة عن مواجهة الزمالك لفريق سان بابلو بورجوس الإسباني بطل أوروبا فى الدور نصف النهائي.

وقال أنس أسامة عقب إجراء القرعة، "الزمالك لم يشارك فى كأس العالم صدفة، بل نستحق أن نكون هنا بعد التتويج ببطولة أفريقيا".

وأضاف لاعب سلة الزمالك، "ننتظر دعم ومؤازرة الجماهير التي دائما ما تكون خلف الفريق في كل المحافل والمنافسات، وأنصح الجميع بضرورة التطعيم ضد فيروس كورونا حتى يتمكنوا من الحضور".

وأشار أسامة إلى أن "الفروقات بين الفرق المشاركة فى البطولة ليست ضخمة، والزمالك قادر على تحقيق نتائج جيدة في البطولة".

واختتم قائلا، "الفريق يضم لاعبين متميزين ومع التدعيمات نقدر نقدم مستوى جيد يليق باسم وتاريخ نادي الزمالك"

ويشارك الزمالك في مونديال الأندية لكرة السلة المقرر إقامته في مصر بصفته بطلا لبطولة إفريقيا التي أقيمت في رواندا.