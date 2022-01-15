شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلام والطبل والزى البدوى أبرز ملامح الجماهير قبل السفر للكاميرون.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الجمهور المصرى على اصطحاب الأعلام والطبل الخاصة بالتشجيع خلال توجههم إلى الكاميرون لدعم المنتخب أمام غينيا بيساو ضمن مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ونشرت صفحة بريزنتيشن صورا لرحلة الجماهير للكاميرون والتي شهدت تواجد عدد كبير من أهل البدو بمحافظة مطروح والزى الخاص بهم برفقة المشجعين المتوجهين إلى الكاميرون.

وتوجهت ثانى طائرات الجماهير المصرية المتجهة لمدينة جاروا بالكاميرون على متن الرحلة التي تنظمها شركة بريزنتيشن سبورتس راعي الكرة المصرية وحزب مستقبل وطن في إطار مؤازرة منتخب الفراعنة في بطولة أمم أفريقيا في أولى مباريات المنتخب أمام نيجيريا.

وتضم الرحلة 300 من مختلف مشجعي الأندية وتحملت تكاليف الرحلة كلا من حزب مستقبل وطن وشركة بريزنتيشن سبورتس وذلك إيمانًا بضرورة مساندة الجمهور المصري لمنتخب بلده من أرض الملعب.

يستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب غينيا بيساو ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية والمقامة في الكاميرون خلال الفترة الحالية وحتي 6 فبراير المقبل.