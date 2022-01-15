شكرا لقرائتكم خبر عن تضاؤل فرص مشاركة حسين الشحات مع الأهلى أمام الإسماعيلى فى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينوى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، استمرار استبعاد حسين الشحات لاعب الفريق من مباريات كأس رابطة الأندية المحترفة، لرغبة الجهاز الفنى فى مواصلة الاعتماد على اللاعبين الناشئين.

ويخوض حسين الشحات تدريبات يومية مع الأهلى الفترة الحالية، غير أن موسيمانى استبعده من مواجهة الجونة أمس الأول، الخميس، فى الجولة الأولى لكأس الرابطة التى انتهت بالتعادل السلبي.

وينوى موسيمانى استمرار غياب الشحات ومعه أكثر من لاعب آخر أساسى عن لقاء الإسماعيلى المقبل فى كأس الرابطة، بسبب رغبة المدير الفنى فى الاستمرار فى سياسة الدفع باللاعبين الصاعدين.

وقال الشحات، إن فرص مشاركته أمام الإسماعيلى صعبة، لأن المدير الفنى للأهلى كشف فى البداية عن رغبته فى استغلال بطولة رابطة الأندية المحترفة فى متابعة اللاعبين الصاعدين والشباب واكتشافهم بجانب الدفع بالبدلاء.

ولعب حسين الشحات 113 مباراة مع الأهلى فى كل البطولات بإجمالى 7416 دقيقة لعب، ونجح فى تسجيل 27 هدفاً وصنع مثلهم وتلقى 9 كروت صفراء، وحصد الشحات مع المارد الأحمر بطولتين للدورى ومثلهم لدورى الأبطال الافريقى ومثلهم للسوبر الافريقى بجانب لقب لكأس مصر ومثله للسوبر المحلى بجانب برونزية كأس العالم للأندية.

وشهد الموسم الماضى تألق حسين الشحات مع الأهلى وظهوره بمستوى مميز، وهو ما دفع بيتسو موسيمانى المدير الفنى لرفض العروض المقدمة لشرائه والتمسك باستمراره فى صفوف الأهلي، ورفض مناقشة أية عروض تخص مستقبل اللاعب.